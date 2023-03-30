Raiffeisen Bank продает бизнес в России, однако полностью из нее не выйдет – заявление

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) решил продать российскую "дочку". Если же сделать этого не удастся, ее выведут из периметра группы. Тем не менее, полностью из РФ группа уходить не будет – чтобы не потерять местную лицензию.

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Об этом сообщил CEO RBI Йоханн Штробль, передает Reuters. Он отметил: для сохранения лицензии банк продолжит проводить "некоторые банковские операции в России".

"RBI будет работать над продажей Raiffeisenbank Russia или выводом его из группы. ... Мы еще больше снизим нашу деловую активность в РФ. [Однако даже в таком случае] RBI продолжит осуществлять некоторые операции в России – чтобы выполнить условия лицензии", – сказал Штробль.

Отметим, что по данным росСМИ, речь идет о поддержке клиентов. В том числе "затронутых сокращением бизнеса".

Raiffeisen Bank объявили международным спонсором войны

Ранее же Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло RBI в список международных спонсоров войны – ведь компания не прекратила деятельность в России и платит налоги в бюджет страны-агрессора. К тому же банк уличили в поддержке мобилизации и признании псевдореспублик "Л/ДНР".

По подсчетам специалистов, российское подразделение "Райффайзена" заплатило в бюджет РФ в 2022 году 559 млн евро, в 4,8 раза больше, чем годом ранее. "Это равно стоимости около 95 ракет "Калибр"... Таким образом, Raiffeisen Bank продолжает спонсировать военную агрессию России", – отметили в НАПК.

Кроме того, группа столкнулась с давлением Европейского центробанка (ЕЦБ) из-за работы в России. "Давление [ЕЦБ на Raiffeisen] возникло после того, как высокопоставленный чиновник США по санкциям выразил озабоченность по поводу бизнеса "Райффайзена" в России во время визита в Вену в феврале", – сообщает Reuters. Именно в тот период Райффайзен Банк попал на радары властей США, что может привести к санкциям против банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появились данные о том, что Raiffeisen Bank тайно планирует полный уход из России. Для этого австрийской группе придется пойти на сделку с российским Сбербанком.

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