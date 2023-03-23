Raiffeisen Bank объявили международным спонсором войны: что это значит

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в список международных спонсоров войны. Компания не прекратила деятельность в России и платит налоги в бюджет страны-агрессора. К тому же банк уличили в поддержке мобилизации и признании псеводреспублик "Л/ДНР". Однако такое решение не означает, что Райффайзен Банк в Украине закроется.

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Так, материнская компания российского представительства банка, австрийская Raiffeisen Bank International, 23 марта попала в список "Война и санкции" в качестве международного спонсора войны. Перечень составляет НАПК совместно с Министерством юстиции Украины.

По подсчетам специалистов, российское подразделение "Райффайзена" заплатило в бюджет РФ в 2022 году 559 млн евро, в 4,8 раза больше, чем годом ранее. "Это равно стоимости около 95 ракет "Калибр"... Таким образом, Raiffeisen Bank продолжает спонсировать военную агрессию России", – отметили в НАПК.

И это еще не все. Пока конкуренты австрийского банка спешно сворачивали свою деятельность в России, Raiffeisen Bank пользовался всеми преимуществами "полупустого" рынка. "После нападения на Украину в феврале 2022 года ЕС и США ввели против России далеко идущие санкции. В то время как другие международные банки ушли из России, RBI остался и получил там более двух миллиардов евро прибыли", – отмечало австрийское издание Falter.

Кроме того, "Райффайзен" официально признает т.н. "ЛНР" и "ДНР" и называет войну РФ против Украины "спецоперацией" на сайте и в документах своего российского представительства. Также банк напрямую помогает российским оккупантам – мобилизированным россиянам предлагаются кредитные каникулы и льготные кредиты.

Что означает объявление спонсором войны

Как говорится на самом сайте проекта "Война и санкции", он призван оказывать давление на соучастников войны. Но в случае, когда будут составляться новые санкционные списки СНБО Украины, лица и компании из перечня будут предложены для включения в такие списки.

То есть, по сути, решение пока что является декларативным. Однако оно важно в репутационном плане, кроме того, в будущем против компании могут ввести санкции.

Raiffeisen Bank International – далеко не первая компания, которая попала в указанный список. В него уже внесены, к примеру, "Ашан", Metro, Procter&Gamble, "Бондюэль", Leroy Merlin и другие. Все они пока продолжают работу в Украине, ведь НАПК не имеет полномочий закрывать компании и ограничивать их работу. Однако если санкции против этих бизнесов введет СНБО, ситуация может измениться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Райффайзен Банк попал на радары властей США. В конечном итоге это может привести к санкциям против банка. В связи с этим в середине февраля Райффайзен уже ограничил операции с российскими банками, закрывая корсчета, а с ними – и возможность проводить расчеты в евро. В марте банк также прекратил открывать новые валютные счета российским компаниям и ужесточил условия валютных переводов для физлиц.

А позднее в СМИ даже появились данные о том, что Raiffeisen Bank тайно планирует полный уход из России. Для этого австрийской группе придется пойти на сделку с российским Сбербанком.

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