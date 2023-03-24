У Raiffeisen новые проблемы: стало известно о европейском давлении на банк

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) столкнулась с давлением Европейского центробанка (ЕЦБ) из-за работы в России. На этом фоне, а также после получения статуса международного спонсора терроризма банк снова заговорил о полном выходе с рынка страны-агрессора.

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Акции RBI при этом катятся вниз. По данным Yahoo.Finance, акции банка за сутки потеряли 7,5% стоимости. Падение уже стало затяжным, оно непрерывно длится с момента появления претензий к банку из-за его работы в РФ.

По данным Reuters, ЕЦБ настаивает на прекращении деятельности Raiffeisen Bank в России. Впрочем, источники отмечают: в центробанке признают, что RFI придется сформировать четкий план, который может включать продажу или закрытие российского подразделения.

"Давление [ЕЦБ на Raiffeisen] возникло после того, как высокопоставленный чиновник США по санкциям выразил озабоченность по поводу бизнеса "Райффайзена" в России во время визита в Вену в феврале", – сообщает агентство. Именно в тот период Райффайзен Банк попал на радары властей США.

Источники отмечают, что "Райффайзен" пока не намерен представлять такой план. Однако в банке сделали и собственное заявление. В нем австрийская группа посетовала на российские законодательные ограничения, которые мешают банковскому бизнесу покинуть страну.

Судя по заявлению RBI, группа планирует передать свое российское подразделение другим собственникам. "RBI изучает все стратегические варианты будущего Райффайзен Банка Россия, вплоть до тщательно продуманного выхода из банка", – сообщили в банке.

Напомним, "Райффайзен" до сих пор не свернул деятельность в РФ и платит огромные налоги в бюджет страны-агрессора. Более того, российская "дочка" банка открыто признает т. н. "Л/ДНР", называет войну России против Украины "спецоперацией" и даже предлагает кредитные каникулы военнослужащим армии агрессора.

Кроме того, банку удалось неплохо заработать на фоне бегства конкурентов с рынка РФ. "В то время как другие международные банки ушли из России, RBI остался и получил там более двух миллиардов евро прибыли", – подсчитало ранее австрийское издание Falter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появились данные о том, что Raiffeisen Bank тайно планирует полный уход из России. Для этого австрийской группе придется пойти на сделку с российским Сбербанком.

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