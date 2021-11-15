Путин официально разрешил продажу в России товаров из ОРДЛО

Россия признала сертификаты ОРДЛО о происхождении товаров. Таким образом Кремль допустил их наравне с российскими до госзакупок.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Таким образом он фактически признает ОРДЛО единой торговой зоной с остальной территорией России. А следовательно, ускоряет интеграцию этих территорий в ее состав.

В связи с этим примечательно, что срок действия документа самим указом определяется политическим урегулированием ситуации на Донбассе на основе Минских соглашений. При этом целью его принятия указывается "недопущение снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады". На выполнение указа Правительство РФ получило месяц.

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"Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений <...> допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц", – говорится в документе.

Помимо этого указ Путина предусматривает оказании гуманитарной поддержки ОРДЛО. В документе указывается, что в пакет гумманитарной помощи войдут товары, направленные на снижение падения уровня жизни в условиях продолдающейся экономической блокады и распространения COVID.

На выполнение этой части документа Путин дал своему правительству такой же срок, как и в случае с признанием сертификатов ОРДЛО о происхождении товаров. Т.е., один месяц.

Россия готова помочь разрешить кризис с мигрантами на границе Беларуси и Польши. Но якобы готова выступить только в роли "посредника".

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что это уже "отчасти имеет место быть".

Ранее же Путин заявил, что Россия не имеет никакого отношения к тому, что творится на границах Беларуси с Польшей, где собрались тысячи нелегальных мигрантов. Политик указал, что все заявления западных лидеров о причастности РФ к масштабному кризису сводится к попытке "свалить с больной головы на здоровую".

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что эксплуатацией мигрантов у границ Польши Лукашенко пытается отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной. Речь идет о скоплении российских войск.