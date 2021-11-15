У Путина заявили, что Россия готова стать "посредником" в разрешении миграционного криза в Беларуси

Россия готова помочь разрешить кризис с мигрантами на границе Беларуси и Польши. Но якобы готова выступить только в роли "посредника".

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет RG.ru. Он отметил, что это уже "отчасти имеет место быть".

Напомним, ранее Путин заявил, что Россия не имеет никакого отношения к тому, что творится на границах Беларуси с Польшей, где собрались тысячи нелегальных мигрантов. Политик указал, что все заявления западных лидеров о причастности РФ к масштабному кризису сводится к попытке "свалить с больной головы на здоровую".

Видео дня

Также он обвинил именно европейские страны в том, что граждане государств с проблемной экономической и политической ситуацией повально стремятся на их территорию.

При этом, польские правоохранители задержали на границе с Беларусью съемочную группу журналистов RT France – СМИ которое является французской версией Russia Today и финансируется правительством России, которые находились в зоне действия чрезвычайного положения, введенного из-за мигрантов. За несколько минут до ареста репортер Давид Калифа рассказывал о ситуации из села Уснаж-Гурны в Польше, находясь в ста метрах от границы.

Он заявил, что на него с оператором Жорди Демори составили протокол. Также добавил, якобы польские правоохранители с "крайне напряженным видом" запретили им вести съемку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что эксплуатацией мигрантов у границ Польши Лукашенко пытается отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной. Речь идет о скоплении российских войск.