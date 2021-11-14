В стиле 'их там нет': Путин обвинил ЕС в кризисе с мигрантами у границ Польши

Президент России Владимир Путин обозначил, что Россия не имеет никакого отношения к тому, что творится на границах Беларуси с Польшей, где собрались тысячи нелегальных мигрантов. Политик указал, что все заявления западных лидеров о причастности РФ к масштабному кризису сводится к попытке "свалить с больной головы на здоровую".

Об этом передает агентство "РИА", ссылаясь на комментарий российского лидера одному из федеральных каналов. Путин отметил, что именно европейские страны виноваты в том, что граждане государств с проблемной экономической и политической ситуацией повально стремятся на их территорию.

"Про всю эту ситуацию на границе с Польшей я узнал из СМИ и прежде никогда ее не обговаривал с Александром Лукашенко (самопровозглашенным президентом Беларуси, – Ред.) Уверяю вас, ключевое звено находится в самом ЕС", – подчеркнул глава Кремля.

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Отметим, что для самого Путина подобная риторика не является вновь приобретенной. С самого начала оккупации регионов Донецкой и Луганской областей российскими военными формированиями Путин упорно заявлял, что "их там нет". Подобное выражение, неоднократно опровергнутое независимыми расследованиями, стало своеобразным мемом и примером неприкрытой лжи официального Кремля.

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