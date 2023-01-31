Производитель иранских "Шахедов" попал в черный список США за помощь России
США внесли в черный список Министерства торговли семь иранских компаний. Это несколько предприятий авиационной промышленности, в т.ч. производитель БПЛА "Шахед", а также ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Они наказаны за "содействие военным усилиям России", в частности производство беспилотников, которыми РФ атакует Украину.
Как отмечается в Федеральном реестре США, соответствующий документ еще не опубликован. Однако решение принято, и его официальное обнародование запланировано на 1 февраля 2023 года.
"Действия семи организаций... были определены правительством США как противоречащие национальной безопасности или интересам внешней политики США в качестве вносящих свой вклад в военную и оборонно-промышленную базу России. Они добавляются в список организаций с применением правила "Прямой иностранный продукт для конечных пользователей России/Беларуси", – говорится в документе. Это:
- Shahed Aviation Industries;
- ВВС КСИР;
- "Организация джихада по исследованиям и самодостаточности КСИР";
- Design and Manufacturing of Aircraft Engines;
- Oje Parvaz Mado Nafar;
- Paravar Pars (DAMA);
- Qods Aviation Industry.
Попадание компаний в черный список Минторга США означает применение к ним мер экспортного контроля. Это необходимо для ограничения экспорта и реэкспорта товвров, в том числе в третьи страны.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, 30 января, Европейский Союз ввел санкции против иранского государственного производителя беспилотников. Так, корпорация HESA (Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation) внесена в перечень подсанкционных.
"HESA несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – отметили в ЕС.
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