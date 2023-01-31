Производитель иранских "Шахедов" попал в черный список США за помощь России

США внесли в черный список Министерства торговли семь иранских компаний. Это несколько предприятий авиационной промышленности, в т.ч. производитель БПЛА "Шахед", а также ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Они наказаны за "содействие военным усилиям России", в частности производство беспилотников, которыми РФ атакует Украину.

Видео дня

Как отмечается в Федеральном реестре США, соответствующий документ еще не опубликован. Однако решение принято, и его официальное обнародование запланировано на 1 февраля 2023 года.

"Действия семи организаций... были определены правительством США как противоречащие национальной безопасности или интересам внешней политики США в качестве вносящих свой вклад в военную и оборонно-промышленную базу России. Они добавляются в список организаций с применением правила "Прямой иностранный продукт для конечных пользователей России/Беларуси", – говорится в документе. Это:

Shahed Aviation Industries;

ВВС КСИР;

"Организация джихада по исследованиям и самодостаточности КСИР";

Design and Manufacturing of Aircraft Engines;

Oje Parvaz Mado Nafar;

Paravar Pars (DAMA);

Qods Aviation Industry.

Попадание компаний в черный список Минторга США означает применение к ним мер экспортного контроля. Это необходимо для ограничения экспорта и реэкспорта товвров, в том числе в третьи страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, 30 января, Европейский Союз ввел санкции против иранского государственного производителя беспилотников. Так, корпорация HESA (Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation) внесена в перечень подсанкционных.

"HESA несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – отметили в ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!