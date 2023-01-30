Наказали за помощь России: ЕС ввел санкции против иранского производителя беспилотников

Европейский Союз (ЕС) ввел санкции против иранского государственного производителя беспилотников. Так, корпорация HESA (Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation) внесена в перечень подсанкционных с 30 января 2023 года.

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Об этом свидетельствует публикация в Официальном журнале ЕС. Санкции Евросоюза считаются вступившими в силу именно после их обнародования на этом портале.

Санкции против HESA введены из-за того, что Россия использует ее продукцию в агрессивной войне против Украины. Кроме того, летательные аппараты HESA использует иранский режим, что также является основанием для введения ограничений.

Кроме БПЛА, корпорация занимается выпуском гражданских и военных самолетов. Среди прочего, в документе Совета ЕС говорится:

"Организация, участвующая в разработке и доставке беспилотных летательных аппаратов в Россию, должна быть внесена в перечень физических и юридических лиц и организаций, подлежащих ограничительным мерам...HESA несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Ограничения предусматривают заморозку всех счетов подсанкционных юрлиц в ЕС и запрет на прямое или косвенное предоставление им средств и/или активов. Также вводятся торговые ограничения и запрет на оказание финансовых и других консультационных услуг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Канада ввела новые экономические ограничения против Ирана за то, что эта страна поставляла России дроны, которыми оккупанты били по мирным украинским городам. Также причиной такого решения стало подавление протестов в стране иранским режимом.

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