Продавцы установили новые цены на квартиры: сколько стоит "квадрат" в Киеве

Квартиры на вторичном рынке Киеве подешевели. За последние 6 месяцев цена "квадрата" снизилась со средних 53 137 грн до 49 688 грн – удешевление составило почти 3 500 грн. За месяц же цены тоже снизились, хотя и не так кардинально – на 445 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Отмечается: самой популярной ценой для 1-комнатных квартир является 41 600 грн – 8,7% объявлений о продаже недвижимости формируется, исходя именно из нее.

Также часто можно встретить цену 39 000 грн – 8,1%. А кроме того:

44 200 грн – 7,7%;

46 800 грн – 6,6%.

Сложнее всего найти объявления о продаже квартиры, цена которой формируется на основании стоимости "квадрата" 5 200 грн – 0,1% объявлений. В стольких ж цена квадратного метра составляет:

7 800 грн;

13 000 грн;

15 600 грн;

101 400 грн;

114 400 грн;

130 000 грн.

Самые низкие цены на "квадрат", по данным аналитиков, в Деснянском районе – 39 875 грн. Далее идут:

Дарницкий – 44 316 грн;

Святошинский – 47 123 грн;

Подольский – 48 305 грн;

Оболонский – 48 360 грн;

Днепровский – 48 832 грн;

Соломенский – 49 349 грн.

Дороже всего квадратные метры на вторичном рынке стоят в Печерском районе – 85 070 грн. За ним следуют:

Шевченковский – 63 210 грн;

Голосеевский – 56 247 грн.

Сколько стоит снимать квартиру в Киеве

Снизились в столице цены и на аренду жилья. Так, за последние полгода она подешевела на 174 грн – до средних 12 000 грн. За месяц же цены также снизились – хотя и практически незаметно: всего всего на 45 грн.

Чаще всего 1-комнатные квартиры сдают по 8 000 грн – таких объявлений насчитывается 13%. Также часто такие квартиры сдают по:

10 000 грн – 9,9%;

11 200 грн – 6,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты по недвижимости ожидают роста цен на жилье в Украине – прежде всего на вторичном рынке. По прогнозам, вверх цены пойдут в конце марта – начале апреля.

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