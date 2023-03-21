Старые цены больше не действуют: сколько стоит снять квартиру в Киеве

В Киеве снизилась стоимость аренды квартир. Так, за последние полгода она подешевела на 174 грн – до средних 12 000 грн. За месяц же цены также снизились – хотя и практически незаметно: всего всего на 45 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Отмечается: дешевле всего снимать жилье в Деснянском районе столицы – в среднем 8 000 грн. За ним следуют:

Святошинский – 9 000 грн;

Днепровский – 10 000 грн;

Оболонский – 11 000 грн;

Соломенский, Дарницкий – по 12 000 грн.

Самые высокие цены в Печерском районе – в среднем 19 600 грн. Далее следуют:

Шевченковский, Голосеевский – по 14 000 грн;

Подольский – 13 000 грн.

Сколько стоит снят 1-комнатную квартиру

Чаще всего 1-комнатные квартиры сдают по 8 000 грн – таких объявлений насчитывается 13%. Также часто такие квартиры сдают по:

10 000 грн – 9,9%;

11 200 грн – 6,1%.

Сколько стоит аренда 2-комнатной квартиры

Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 7 800 грн – 10,8% объявлений. А кроме того, по:

10 200 грн – 8,4%;

9 000 грн – 6,6%.

Расценки на съем 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 15 200 грн – 9,8% объявлений, по данным аналитиков, именно с такой ценой. Также часто встречаются цены в:

11 200 грн – 6,7%;

12 800 грн – 5,3%.

Какие квартиры предпочитают арендовать украинцы

В целом, по словам экспертов по недвижимости, в результате продолжительных массированных атак России по критической инфраструктуре Украины у арендаторов изменились приоритеты при выборе квартир. Так:

украинцы ищут квартиры на нижних этажах – ведь лифт может не работать из-за отсутствия энергоснабжения;

в приоритете квартиры с газоснабжением.

важную роль играет расстояние к объектам критической инфраструктуры, по которым может быть нанесен удар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине цены на аренду квартир, вероятно, пересчитают уже весной. Этот прогноз может изменить военная эскалация, в обратном случае рост цен составит около 10-15%. О том, как и когда могут пересчитать цены на аренду жилья, читайте в материале.

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