Продавцы квартир в Украине снимают жилье с продажи: в чем причины

Продавцы на вторичном рынке в Украине перед Новым годом стали снимать квартиры с продажи. Это происходит из-за падения спроса на жилье. Также владельцы недвижимости уверены, что цены после праздников пойдут вверх, а потому выжидают более выгодного периода для сделок.

Об этом рассказал UBR сооснователь "Дельта-Консалтинг" Роман Рябов. По его прогнозу, такая практика имеет смысл, ведь стоимость жилья на "вторичке" вскоре будет расти.

Немалую роль в этом сыграет повышение цен на квартиры в новостройках, отмечает эксперт. За 2021 год квартиры в готовых новых домах подорожали уже на 15-20%

А вот рост стоимости "квадратов" на вторичном рынке оказался куда более скромным. Цены увеличилась на 5-7% с начала года.

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В ближайшие месяцы цены на "вторичке" могут повыситься еще на 5-8%, прогнозирует Рябов. При этом он предупреждает: продавцы не настроены торговаться – обычно "сбить" цену при оформлении сделки получается не больше чем на 5%.

Зато аренда жилья в Украине дорожать пока не будет. С начала года плата за съемные квартиры уже выросла на 10-15% и, скорее всего, стабилизируется на нынешнем уровне, считает эксперт.

По словам девелоперов, на первичном рынке очередного роста цен стоит ожидать только с марта 2022 года. А наиболее высокие ценовые колебания возможны в период с апреля по июнь и с октября по декабрь (в пиковые сезоны на "первичке"), уточнил основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, снижение активности на рынке первичного жилья наблюдается еще с июля 2021-го. Одна из причин – высокие цены.

Так, с января по декабрь средняя стоимость квадратного метра в новом доме в Киеве увеличилась с 27 000 до 34 000 грн. То есть за квартиру в 40 квадратов просят 1,36 млн грн. Такой значительный рост не соответствует темпам роста благосостояния украинцев.

Что касается вторичного рынка, то тут дорожают далеко не все квадратные метры. Например, ежегодно на 10% падает стоимость в "чешских проектах", еще быстрее снижаются цены на "хрущевки" и "сталинки".