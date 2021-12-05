Спрос на квартиры упал, сделки срывают: покупатели впали в ступор из-за огромных цен

В Украине спрос на покупку квартир значительно снизился. Покупатели переносят сделки, в первую очередь, из-за цен, которые "оторвались" от покупательной возможности. Кроме того, заканчивается и число тех, кто готов инвестировать свои сбережения в недвижимость.

Об этом на ссылку на экспертов недвижимости сообщает издание UBR. Снижение активности на рынке первичного жилья наблюдается еще с июля 2021-го. "Численность граждан, имеющая возможность вложить средства на первичный рынок, достаточно ограничена. И на данный момент практически отсутствуют источники для роста потенциальных покупателей. Так, например, развитие ипотечных программ не привело к ожидаемому эффекту", – отмечается в материале.

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К слову, согласно данным Realt.ua, с января по декабрь средняя стоимость квадратного метра в новом доме в Киеве увеличилась с 27 000 до 34 000 гривен. Такой значительный рост не соответствует темпам роста благосостояния украинцев.

С другой же стороны, как добавляет представитель АСНУ Юрий Пита, до сих пор нет активных программ ипотечного кредитования. Только 2-3% украинцев пользуются банковскими кредитами, а должно быть для активного развития рынка не менее 20%.

"Снижение покупательской активности связывают с достаточно активным удорожанием жилья, которое "оторвалось" от реальных возможностей потенциальных покупателей", – отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине дешевеют квартиры на вторичном рынке. Ежегодно на 10% падает стоимость в "чешских проектах", еще быстрее снижаются цены на "хрущевки" и "сталинки".