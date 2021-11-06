ПриватБанк отключит терминалы, банкоматы и мобильное приложение: что произойдет

Государственный ПриватБанк отключит 7 ноября с 01 до 04:30 мобильное приложение, банкоматы и терминалы. Таким образом финансовое учреждение подготовится к Черной пятнице.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка. Отметим, накануне в финучреждении произошел непродожительный сбой: из-за технических работ клиенты не могли войти в Приват24. Сейчас же, чтобы без проблем пройти нагрузку на системы банка в период распродаж, банк решил заранее технически подготовиться.

"Временно будут недоступны транзакции по карточкам, работа Приват24 для физических лиц и для бизнеса, а также сеть банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов" – сказано в сообщении.

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Во время паузы в работе банка около 100 специалистов займутся улучшением процессингов, обеспечат стабильную работу финучреждения.

С банкоматами. Украинцы жалуются на сбои в работе банкоматов ПриватБанка. Они списывают деньги с карты, но вместо того, чтобы выдать наличку, на экране появляется информация о технической ошибки или же аппарат перезагружается.

С терминалами. Клиенты ПриватБанка жалуются на том, что после внесения в терминал средств для пополнения карты автомат выдает ошибку. Чтобы вернуть средства, необходимо обращаться в службу поддержки финучреждения.

Например, как писал OBOZREVATEL, некоторые банкоматы ПриватБанка списывают с карт деньги, но при этом наличку не выдают. Такая проблема может произойти по целому ряду причин, среди которых технический сбой (если купюра мнется и мешает выдавать наличку).