Приказ Кремля: российский монополист "Газпром" выходит из западных бирж

Правительство страны-террориста запретило газовому монополисту "Газпрому" размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компании на биржах за пределами страны. Депозитное соглашение с американской BNY Mellon прекратят.

Это означает, что расписки российской энергокомпании не будут доступны на биржах в Лондоне и Сингапуре. В свою очередь владельцы могут конвертировать их в простые акции, чтобы получать дивиденды, пишут росСМИ.

Причем "Газпром" уже предупредил и Лондонскую и Сингапурскую фондовые биржи о делистинге депозитарных расписок. Завершить процедуру должны не позднее, чем через 20 дней. На международном рынке акции монополиста были 26 лет.

Видео дня

Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал закон, обязывающий все российские компании провести делистинг с иностранных бирж и разместить свои акции на российских. По сообщениям, закон связан с обвалом стоимости российских компаний на Лондонской бирже после вторжения РФ в Украину. И с его помощью в Кремле хотят избежать давления на них.

Сам же документ опубликован на портале правовой информации РФ. Согласно ему:

оборот депозитарных расписок (ценные бумаги, удостоверяющие право собственности на акции или облигации иностранной компании. Они упрощают торговлю и расчеты иностранными акциями) на иностранных биржах должен прекратиться через 10 дней с момента опубликования закона;

компаниям дадут 5 рабочих дней, чтобы предпринять необходимые действия для расторжения договоров о размещении депозитарных расписок.

Добавим, что на иностранных биржах нынче размещено больше 30 депозитарных расписок юрлиц из страны-агрессора. В этом списке также есть акции российской "Роснефти".

"Газпром" – российская энергокомпания, более 50% акций которой принадлежит государству-агрессору. Осуществляет продажу природного газа и сдает в аренду газотранспортную систему. Является крупнейшим в РФ производителем и поставщиком сжиженного природного газа (СПГ).

Как писал ранее OBOZREVATEL, Великобритания лишит Московскую биржу признанного статуса. Это означает, что в будущем инвесторы не смогут получить доступ к налоговым льготам в Великобритании при торговле ценными бумагами на Мосбирже.