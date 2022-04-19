"В России нет смысла для инвестиций": Великобритания лишит Московскую биржу официального статуса

Великобритания лишит Московскую биржу признанного статуса. Это означает, что в будущем инвесторы не смогут получить доступ к налоговым льготам в Великобритании при торговле ценными бумагами на Мосбирже.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства. Отмечается, что решение принято на фоне санкций, которые наложены на Россию за ее вторжение в Украину, и ответных ограничений со стороны Кремля.

"Поскольку мы продолжаем изолировать Россию в ответ на их незаконную войну с Украиной, отзыв признанного статуса Московской фондовой биржи посылает четкий сигнал: в России нет смысла для новых инвестиций", – объяснила финансовый секретарь казначейства Великобритании Люси Фрейзер заявила:

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Статус признанной фондовой биржи – это классификация для целей налогообложения. Ценные бумаги, торгуемые на признанной фондовой бирже, имеют право на определенные налоговые льготы и преференции.

Налоговый орган Великобритании (HMRC) предлагает лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой бирже. "Это связано с ограничениями, которые Банк России наложил на иностранных инвесторов. 28 февраля 2022 года Московская биржа запретила брокерам продавать активы по указанию нерезидентов России, что означает, что она больше не работает в соответствии с обычными коммерческими стандартами, ожидаемыми от признанной биржи", – объяснили в HMRC.

Процедура исключения Мосбиржи стартует с двухнедельных консультаций. Если за этот срок ограничения Мосбиржи не будут сняты, HMRC опубликует распоряжение об отзыве ее статуса.

"Мы разработали порядок аннулирования таким образом, чтобы инвесторы не столкнулись с изменениями в отношении их ранее существовавших инвестиций на Московской бирже... Но налоговые льготы Великобритании, зависящие от статуса признанной фондовой биржи, не будут доступны в отношении будущих инвестиций в ценные бумаги", – подчеркнули в HMRC.

Как сообщал OBOZREVATEL, Запад продолжает финансовую изоляцию России с помощью санкций. При этом страной ЕС, которая наиболее эффективно применяет санкции против России, оказалась Бельгия. Там заморозили российские активы на сумму около 200 млрд евро. Для сравнения, Португалия заблокировала один счет на 242 евро, а Испания – арестовала три яхты.