Правительство Франции призвало компании не спешить с уходом из России

Несмотря на войну, которую развернула РФ против Украины, французские власти посоветовали компаниям из Франции "не спешить с уходом из России". Правительство указало, что сейчас лучше приостановить бизнес на территории страны-агрессора, нежели полностью уйти из рынка.

"Нам напомнили, что каждая компания вправе самостоятельно определять свою стратегию на российском рынке. Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр выразил мнение, что сейчас лучше поставить бизнес на паузу, чем в спешке покидать страну в одностороннем порядке и никого не предупредив", – заявил участник совещания для газеты Le Figaro.

Отметим, ранее целый ряд компаний решил уйти или приостановить свою деятельность в РФ. К примеру, французская корпорация Kering, которая является владельцем ряда брендов, таких как Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron и Alexander McQueen, 4 марта сообщила, что временно закрывает свои магазины на территории страны.

Видео дня

Apple также уже не работает на территории РФ. Компания Ford приостановила деятельность и пожертвовала Украине $100 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории страны-агрессора продолжают работать мировые торговые гиганты. В список вошли 5 компаний с самым большим оборотом в мире, среди них: Nestlé, P&G, Unilever, Coca-Cola, Danone, Henkel, Bayer а также табачные гиганты Philip Morris, JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco. Не остановили работу и крупные сети магазинов Leroy Merlin, Auchan и Metro.