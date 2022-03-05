Gucci, Yves Saint-Laurent, Balenciaga закроют свои магазины в России

Французская корпорация Kering, которая является владельцем ряда брендов, таких как Gucci, Yves Saint-Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron и Alexander McQueen, временно закрывает свои магазины на территории РФ. В компании также заявили, что внесут "весомый вклад" для Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"В связи с растущими опасениями относительно текущей ситуации в Европе, Kering временно закрывает свои магазины в России для своих домов моды, которыми группа управляет непосредственно в стране", – сообщается в Twitter Kering.

Кстати, в субботу, 5 марта, международное рейтинговое агентство Moody’s – одно из крупнейших в мире – объявило о приостановке коммерческой деятельности в России. Об этом пишет Nasdaq.

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Напомним, ранее свой бизнес в РФ решил прекратить целый ряд известных компаний. Среди них, к примеру, Apple (не работает вообще на территории страны), Ford (приостановила деятельность и пожертвовала Украине $100 тыс.) и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на войну с Украиной, которую развернула Россия, на территории страны-агрессора продолжают работать мировые торговые гиганты. В список вошли 5 компаний с самым большим оборотом в мире, среди них: Nestlé, P&G, Unilever, Coca-Cola, Danone, Henkel, Bayer а также табачные гиганты Philip Morris, JTI, British American Tobacco, Imperial Tobacco. Не остановили работу и крупные сети магазинов Leroy Merlin, Auchan и Metro.