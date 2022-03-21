Польские власти планируют конфисковать все российские активы в стране

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В Польше рассматривают возможность конфискации всего российского имущества в стране. Речь идет о некоторых активах, в частности и недвижимости.

Об этом польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил в интервью Wprost. Глава правительства намерен обсудить вопрос с оппозицией.

"У нас нет российских яхт, но есть немного недвижимости и финансовые активы – то есть, акции компаний, которые мы должны забрать", – сказал Моравецкий.

Он добавил, что его коалиция решительно поддерживает такое решение. Премьер планирует затронуть вопрос конфискации с оппозицией.

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Однако, что именно с активами будут делать, Моравецкий не уточнил.

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее польский премьер Моравецкий выразил уверенность в необходимости подготовки плана восстановления Украины из-за войны, которую развернула РФ.

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