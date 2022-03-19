Должны взяться самые богатые страны. Премьер Польши предложил создать план Маршалла №2 для Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил уверенность в необходимости подготовки плана восстановления Украины из-за войны, которую развернула РФ. В план Маршалла №2, по его словам, должны быть включены в первую очередь самые богатые европейские страны, ведь именно они упустили момент, когда "можно было поставить плотину против российской агрессии".

Моравецкий указал, что поднимет этот вопрос на ближайшем заседании Совета Европы. Об этом пишет wnp.pl.

"На следующем Европейском совете в Брюсселе я обсужу великий общеевропейский план восстановления Украины. Сегодня в Украине есть страх, но он связан с мужеством воинов, которые сражаются, и надеждой всего народа и общества на восстановление суверенного государства после войны", – сказал польский премьер 19 марта.

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Он добавил, что эта надежда должна быть подкреплена реальным фундаментом, и это – план Маршалла №2 для Украины. При этом первыми в списке по восстановлению нашего государства должны быть богатейшие страны Европы.

Отметим, заседание Евросовета касательно агрессии РФ против Украины, вопросам безопасности и обороны, энергетики, экономики и COVID-пандемии запланировано на 24-25 марта. Президент США Джо Байден присоединится к дискуссиям европейских лидеров.

Кстати, Киев уже отреагировал на заявление Моравецкого. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк поблагодарил премьера Польши за такую инициативу.

"План Маршалла 2.0. Это моральная ответственность тех, кто не хочет стоять рядом, когда ракеты РФ бьют по нашим городам. Разрушение гражданской инфраструктуры – это война РФ против Украины. Премьер Моравецкий безупречен в своей инициативе помочь Украине восстановиться. Польша – искренний друг Украины", – написал Подоляк в своем Twitter.

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