Евродепутат назвал поддержку "Северного потока-2" одной из самых больших ошибок Меркель

Поддержка Германией строительства российского "Северного потока-2" – одна из самых больших ошибок канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а сам проект – позорный и возводится за счет суверенитета и экономической безопасности Украины.

Заявление об этом сделал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 30 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Политик указал на то, что российский газопровод финансово выгоден для тех, кто причастен к его созданию.

"Это еще одна игла с наркотиком в тело Европы и много денег в карманы тех, кто воплощает этот проект. Это делается за счет единой Европы и такое не может происходить", – сказал Ауштрявичюс.

"По-моему, это одна из самых больших ошибок правительства Меркель", – добавил евродепутат.

Так, Германия солидарна с Евросоюзом в вопросе санкций против России, но продолжает выступать за строительство газопровода. Часть немецких политиков все же выступает против реализации проекта.

Предлагаем посмотреть фрагмент программы:

Как ранее писал OBOZREVATEL: