Евродепутат назвал поддержку "Северного потока-2" одной из самых больших ошибок Меркель
Поддержка Германией строительства российского "Северного потока-2" – одна из самых больших ошибок канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а сам проект – позорный и возводится за счет суверенитета и экономической безопасности Украины.
Заявление об этом сделал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 30 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Политик указал на то, что российский газопровод финансово выгоден для тех, кто причастен к его созданию.
"Это еще одна игла с наркотиком в тело Европы и много денег в карманы тех, кто воплощает этот проект. Это делается за счет единой Европы и такое не может происходить", – сказал Ауштрявичюс.
"По-моему, это одна из самых больших ошибок правительства Меркель", – добавил евродепутат.
Так, Германия солидарна с Евросоюзом в вопросе санкций против России, но продолжает выступать за строительство газопровода. Часть немецких политиков все же выступает против реализации проекта.
Предлагаем посмотреть фрагмент программы:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
29 апреля Европейский парламент принял резолюцию на случай вторжения России на территорию Украины. "За" проголосовали 548, "против" – 25 и 113 "воздержались".
Она предусматривает наказание для РФ в случае, если страна-агрессор решится на военную эскалацию против Украины. Документ призывает страны ЕС фактически пойти на полную изоляцию РФ: остановить "Северный поток-2", отказаться от российского газа, отключить SWIFT и заблокировать активы.
Инициатором документа выступила крупнейшая в Европарламенте фракция Европейской народной партии.