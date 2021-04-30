Европа готова отказаться от газа из России и отключить SWIFT: к чему приведет новый удар

Европарламент утвердил резолюцию, которая предусматривает наказание для России в случае, если страна-агрессор решится на военную эскалацию против Украины. Документ призывает страны ЕС фактически пойти на полную изоляцию РФ: остановить "Северный поток-2", отказаться от российского газа, отключить SWIFT и заблокировать активы.

Подробнее о документе, который приняли в ЕС и к чему может привести его реализация, читайте в материале OBOZREVATEL.

Документ призывает в случае открытого нападения на Украину:

отключить SWIFT в России;

заморозить все активы в ЕС российской власти и приближенных олигархов;

привлечь власть РФ к ответственности в международных уголовных судах;

остановить "Северный поток-2";

остановить импорт нефти и газа.

Резолюция – предупреждение для РФ. Если ее реализуют, агрессор рискует оказаться в полной экономической и финансовой изоляции. Последний раз подобную резолюцию Европарламент принимал еще в 2014-м. Тогда документ также предусматривал ограничение SWIFT и отказ от партнерства. Но в тех санкциях, которые принимали против РФ, ограничения были куда мягче.

Как утверждает экономист, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко, в случае отключения от SWIFT Россия может потерять до 5% ВВП в год, ведь подобные санкции выбросят ее из некоторых рынков.

"Это приведет к тому, что все транзакции России будут замедлены, а некоторые – просто невозможны. К примеру, под угрозой окажутся биржевые транзакции, потому что там скорость – главный критерий той или иной операции. Для России также будут недоступны спотовые рынки. Поскольку она получает основные доходы от продажи энергоресурсов, это ударит существенно. Отключение SWIFT также выбьет Россию с некоторых других рынков, к примеру, с рынка нефти, или даже зерна", – говорит экономист.

Отключение России от любой финансовой системы – это торговая война, которая соразмерна с военными действиями, говорит глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. "Решатся на это или нет – вопрос сложный. Все зависит от того, насколько далеко пойдет Россия в возможном военном решении по Украине", – добавил эксперт.

"Отключение от SWIFT – это мера, очевидно, крайняя, но ее нельзя исключать", – говорит Паращий.

Российские эксперты часто утверждают, что страны Европы не заинтересованы в том, чтобы отключать РФ от SWIFT, ведь сами понесут финансовые потери. Доля правды в этом действительно есть, ведь санкции предусматривают некоторый ущерб с обеих сторон. Но на самом деле для торговых партнеров России он будет небольшим. А в целом на мировую экономику это практически не повлияет, ведь удельный вес российской экономики в мировой всего лишь 1,5%.

"Негатив будет, но он будет измеряться сотыми процента, если брать мировую экономику. Некоторые партнеры России пострадают. Санкции предусматривают взаимные потери, но потери российской стороны будут самыми большими", – подчеркнул Савченко.

А вот в случае, если в ЕС откажутся от газа и нефти из РФ, это может привести к резкому подорожанию энергоресурсов из-за дефицита, придется искать альтернативные поставки. Доля российского голубого топлива в Евросоюзе составляет до 40%. Есть поставки из Катара, Алжира, США, Нигерии, кроме того, газ добывают и в самой Европе (в первую очередь в Норвегии). Но это проблему можно решить: придется строить терминалы для приема сжиженного газа и наращивать его поставки. Пострадают и транзитные страны (к которым относится и Украина).

Но больше всего потеряет сама Россия. Согласно данным их Центробанка, продажа газа в 2020 году принесла $25,1 млрд – минимум с 2004 года. В прошлом году объем газового экспорта в Европу составил 174,87 млрд кубометров.

Такие санкции могут фактически привести к коллапсу российской экономики, уверены эксперты. Однако пойдет ли на это ЕС, большой вопрос. Резолюция и озвученные санкции – механизм сдерживания РФ. Европейский парламент своей резолюцией дал понять стране-агрессору, что в случае наращивания военных действий против Украины, она рискует попасть в полную изоляцию и повторить судьбу Ирана.