Европарламент принял резолюцию на случай вторжения РФ в Украину: как ударят по Кремлю

В четверг, 29 апреля, Европейский парламент принял резолюцию на случай вторжения России на территорию Украины. "За" проголосовали 548, "против" – 25 и 113 "воздержались".

Об этом сказано в сообщении на сайте Европарламента. В документе идет речь о том, что цена агрессии РФ против нашей страны будет высокой, так как такие действия являются нарушением международного права.

В случае вторжения России в Украину Европарламент советует Европейскому Союзу следующее:

отключить РФ от платежной системы SWIFT;

немедленно прекратить покупку российского газа и нефти;

ввести санкции против близких к властям российских олигархов и членов их семей и заморозить их активы, а также аннулировать визы.

Как отметила на своей странице в Facebook нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе, это является рекомендацией, однако на уровне решения европейской институции "такая тональность видна впервые".

В ЕП осудили угрожающие и дестабилизирующие действия РФ и выразили обеспокоенность скоплением российского вооружения вблизи украинской границы, отметив, что это представляет угрозу для европейской стабильности и безопасности.

В документе указаны следующие требования к России:

вывести войска из Донбасса и вернуть Украину контроль над оккупированными Крымом;

обеспечить свободное судоходство и транзит через Керченский пролив в порты Азовского моря;

выполнять Минские договоренности, конструктивно участвовать в нормандском процессе и Трехсторонней контактной группе, соблюдать прекращение огня.

Напомним, что в Европейском парламенте подготовили проект резолюции на случай продолжения российской агрессии в Украине, в котором содержится призыв к отключению РФ от SWIFT и остановке "Северного потока-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, инициатором документа выступила крупнейшая в Европарламенте фракция Европейской народной партии. Кроме наращивания российской армии у границ Украины, причинами был назван конфликт РФ и Чехии из-за взрывов складов боеприпасов в Врбетице, а также дело осужденного оппозиционера Алексея Навального.