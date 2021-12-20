Пластиковые авоськи и продукты в целофанновых перчатках: как в Украине обходят закон о запрете раздачи "кульков"

Киевский супермаркет "УльтраМаркет" нашел способ, как обойти закон о запрете бесплатной раздачи одноразовых полиэтиленовых пакетов. Вместо этого он предлагает пластиковые сеточки – авоськи. В ввою очередь, украинцы находят способы обойти закон – в частности, кладут продукты в полиэтиленовые перчатки.

Об авоська у себя в Facebook сообщила эко-активистка Евгения Аратовская. При этом прикрепив к посту их фотографии.

"Если бы между супермаркетами было устроено соревнование на самый креативный и антиэкологичный способ обойти закон про пакеты, то этот супермаркет получил бы золото. Антизолото", – отметила она.

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При этом Аратовская не уточнила, раздаются ли авоськи бесплатно – или, все же, продаются. Ведь если последнее – то магазин ничего и не нарушил.

Одним из самых креативных способов не платить за кулек можно назвать идею класть продукты в полиэтиленовые перчатки, сообщает Vgorode. Причина – их пока можно использовать бесплатно.

"Кто-то же просто клеит стикеры на каждый продукт по отдельности, включая плоды фруктов и овощей. Однако это вызывает недовольство кассиров, ведь так им приходится дольше пробивать продукты", – отмечает издание.

Предполагалось, что с 10 декабря в Украине будет запрещена бесплатная раздача только тех пакетов, толщина которых превышает 50 микрометров. Речь идет о пакетах "в форме рукава с дном и открытой горловиной со стенками толщиной более 50 микрометров".

Сам запрет предусмотрен законом "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", который в Верховной Раде приняли еще 1 июня. Однако точные характеристики пакетов там не прописаны. Их, как и минимальные цены, должен был установить Кабмин.

В пока не принятом проекте постановления Кабинета министров указано, что речь идет о пакетах толще 50 мкм. Там же указаны и минимальные цены:

2 грн/шт – без ручек и боковых складок;

2,50 грн/шт – без ручек с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3 грн/шт – с ручками и боковыми складками.

Впрочем, это – минимально допустимые розничные цены. Продавец же может установить их на более высоком уровне.

Тем не менее, из-за того, что постановление Кабмина пока не принято, бизнес сомневается, какие именно пакеты он должен исключительно продавать, а какие – раздавать бесплатно. Соответственно, до конца не ясно, за что будут наказывать проверяющие органы.

Тем более, что за разъяснениями к Кабмину обратилась даже Европейская бизнес-ассоциация. Там прямо заявили о непонимании возникшей ситуации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ранее вслед за ограничением использования пластиковых пакетов уже в ближайшее время могут ввести запрет на пластиковую одноразовую посуду. Ее нельзя будет не только производить, но и ввозить на территорию Украины.