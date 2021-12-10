В Украине заработал первый запрет на пластиковые пакеты: какие больше не дадут бесплатно

Украинцам уже с сегодняшнего дня, 10 декабря, должны перестать выдавать бесплатные полиэтиленовые пакеты толще 50 микрометров в магазинах, аптеках и других торговых точках. Официальные минимальные цены еще не установлены, но предполагается, что такие пакеты будут стоить не дешевле 2 грн. Очень тонкие пакетики могут остаться бесплатными до весны-2022.

Запрет предусмотрен закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", который в Верховной Раде приняли еще 1 июня. Минимальные цены прописаны в проекте постановления Кабинета министров.

Этот документ пока не принят, но согласно ему пластиковые пакеты в Украине должны стоить не дешевле:

2 грн/шт. – без ручек и боковых складок;

2,50 грн/шт. – без ручек с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3 грн/шт. – с ручками и боковыми складками.

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Это минимально допустимые розничные цены, но продавец может установить их на более высоком уровне. Речь в постановлении идет о пакетах "в форме рукава с дном и открытой горловиной со стенками толщиной более 50 микрометров".

Тонкие и сверхтонкие пакеты должны попасть под запрет только с 9 марта 2022 года. Однако бизнес сомневается, что такие нормы остались в силе – в ЕБА (Европейская бизнес-ассоциация) уже попросили разъяснений от Кабмина.

"При обсуждении законопроекта речь шла о платной основе распространения только в отношении пластиковых пакетов с толщиной стенки более 50 мкм... [Если запретят и другие пакеты], бизнес не понимает, каким образом осуществлять их продажу, по какой стоимости и как осуществлять учет и отчетность (ведь, очевидно, это будут требовать и проверяющие органы). Другими словами, если ввести такие изменения относительно тонких и сверхтонких пластиковых пакетов уже с 10 декабря – вероятно, произойдет серия трудностей", – говорится в заявлении.

Запрет распространяется намагазины, аптеки, кафе и рестораны, а также сферу услуг. Предполагается, что введение платы за пакеты заставит украинцев меньше их использовать, а следовательно меньше вредить окружающей среде.

Несмотря на все ограничения, до 2023 года разрешается упаковка в сверхтонкие пакеты (до 225х345х450 мм) свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда. До времени их полного запрета торговцам предстоит придумать альтернативы.

Как сообщал OBOZREVATEL, вслед за ограничением использования пластиковых пакетов уже в ближайшее время могут ввести запрет на пластиковую одноразовую посуду. Ее нельзя будет не только производить, но и ввозить на территорию Украины.