Меркель после переговоров с Зеленским поддержала транзит газа через Украину несмотря на "Северный поток-2"

Германия придерживается позиции, что транзит газа через территорию Украины необходимо сохранить даже в случае запуска российского газопровода "Северный поток-2". Напомним, что завершить его строительство планируют уже в августе 2021 года.

Позицию ФРГ касательно этого вопроса подтвердила канцлер страны Ангела Меркель после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским. Лидеры двух государств вечером в понедельник, 12 июля, выступили на совместном брифинге. Мероприятие транслировалось в Facebook пресс-службой Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Меркель сказала, что через Украину необходимо обеспечить транзит газа несмотря на СП-2.

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Канцлер Германии также сообщила: она и другие представители власти страны планируют поднять соответствующий вопрос во время следующего визита в США.

"Мы хотим добиться того, чтобы остался транзит газа через Украину и в будущем. Мы хотим, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа, даже после завершения строительства "Северного потока-2", – заявила она.

Германия "серьезно воспринимает" опасения со стороны Украины, которые касаются запуска скандального российского проекта.

Зеленский со своей стороны указал, что вопрос строительства СП-2 надо обсуждать в Нормандском формате.

Напомним, что переговоры между президентом Украины и канцлером ФРГ завершились в Берлине 12 июля. О главных итогах официальной встречи можно почитать по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что строительство завершено на 98%.

Тем не менее, газопровод должен был заработать еще в декабре 2019 года, но против компаний, связанных с СП-2, ввели санкции. Из-за этого строительство задержалось.

Конгресс США может заставить президента Джо Байдена усилить санкции против "Северного потока-2". В частности, американский лидер может оказаться под мощным давлением демократов.