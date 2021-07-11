Озвучены сроки завершения строительства 'Северного потока-2'

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" планируют завершить в августе 2021 года. Проект завершен на 98%.

Об этом для газеты Handelsblatt рассказал исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. Он сказал, что СП-2 намерены запустить уже в этом году, после трех месяцев, которые нужна для получения различных сертификатов и на проведения тестов.

"Конечным результатом будет трубопровод, отвечающий всем требованиям и международным отраслевым стандартам", – сказал Варниг.

Кроме того, Варниг добавил, что рассчитывает на то, что транзит газа через Украину сохранится и после 2024 года. С его слов, транзит через нашу страну "обязательно станет частью переговоров" между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом.

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"Транзит российского природного газа через Украину останется неотъемлемой частью транспортировки газа из России в Европу после 2024 года. У меня нет ни малейшего сомнения в этом. И российское руководство тоже это видит. Президент Путин недавно отметил важность транзита через Украину", – говорил он.

Глава Nord Stream 2 AG подчеркнул, что санкции со стороны США значительно усложнили работу в строительстве трубопровода.

Также изучается возможность использования трубопровода для доставки водорода. По словам Варнига, через 10 лет эта услуга также будет запущена для партнеров России из Евросоюза.

Напомним, что "Северный поток – 2" должен был заработать в декабре 2019 года, но из-за санкций строительство задерживалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конгресс США может заставить президента Джо Байдена усилить санкции против "Северного потока-2". В частности, американский лидер может оказаться под мощным давлением демократов.

Ранее Байден объяснил свой отказ от введения новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" тем, что проект почти завершен. По его убеждению, такой шаг нанес бы ущерб отношениям с Европой.

Также Украина в случае запуска СП-2 может получить миллиарды евро компенсации или бесплатный ремонт собственной газотранспортной системы.