Пенсионный фонд увеличил доходы на 7 млрд гривен

Собственные доходы Пенсионного фонда Украины по итогам апреля выросли до 28,6 млрд гривен. Это на 6,9 млрд гривен больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-апреле Фонд получил 56,1 млрд гривен дотаций (годом ранее было 63 млрд гривен). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

Поступления от Единого социального взноса за этот период составили 92 млрд гривен, а общие доходы – 103,5 млрд гривен. ПФУ удается полностью вписаться в план по ЕСВ на этот год.

Всего за первые четыре месяца Пенсионный фонд получил 159,6 млрд гривен доходов (собственные поступления и дотация из госбюджета). Этого не хватило на финансирование всех расходов, которые составили 167,2 млрд гривен.

Напомним, в Украине с 1 марта начнут проводить ежегодную индексацию пенсий. В этом году размер прибавки составит до 11%. Часть пенсионеров не получит ничего, другие же могут рассчитывать на прибавку в размере более 1 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.