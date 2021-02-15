Отсутствие транша МВФ в 2021-м катастрофой не будет, – Гетманцев
Украине будет трудно в 2021 году без транша Международного валютного фонда (МВФ), однако это не станет катастрофой для страны.
Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на брифинге Рады. Видео его выступления доступно на Youtube-канале RadaTVchannel.
"Радоваться, бесспорно, такому результату долговременных и долгожданных переговоров мы не можем. Этот результат является отрицательным. С другой стороны, мы должны понимать, что сотрудничество с международными партнерами возможна тогда, когда это удовлетворяет интересы как международных партнеров, так и Украины. Мы должны в этих переговорах найти правильный баланс, чтобы не перейти красные линии ни нашего суверенитета, ни интересов украинцев", – заявил Гетманцев.
Нардеп убежден, что "пройти" 2021-й год без очередного транша МВФ будет трудно, но это ни в коем случае не будет катастрофой. Есть соответствующие ресурсы и возможности, чтобы это осуществить.
"Поэтому никакой катастрофы не будет. Будут выполнены бюджетные обязательства, будет в стране финансовая стабильность, будет валютная стабильность, а также стабильность гривни", – сказал нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом продолжается, а миссия фонда завершилась без конкретного результата. Договорились о следующих шагах с четким пониманием результата.
Представители Международного валютного фонда предоставили Нацбанку Украины свои рекомендации по усилению институционной способности и управления.