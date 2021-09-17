Ощадбанк оштрафовали на 14 млрд грн из-за рыбной ярмарки: банк все отрицает

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в четверг, 16 сентября, оштрафовал Ощадбанк на 13,8 млн грн. Последний приобрел склады "Рыбной ярмарки и комплекса по хранению, производству продуктов питания для ООО "Логистик центр "Скандинавия" без получения обязательного разрешения АМКУ. В банке выразили несогласие с решением комитета.

При определении размеров штрафа учли, что Ощадбанк не признал нарушение. Он не сотрудничал, не способствовал выяснению обстоятельств и игнорировал необходимость предоставления ответа на требование комитета. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Из-за такого препятствования расследованию сбор доказательств по делу длился почти 4 года. В то же время отмечаем, что Ощадбанк мог избежать столь значительных санкций, вовремя получив разрешение комитета на концентрацию", – говорится в сообщении.

Видео дня

При этом в самом банке заявили, что приобретение в собственность складов было вынужденной мерой, так как финучреждение могло потерять ипотеку, которая не была продана в исполнительном производстве. "Оно было открыто против недобросовестного должника, который не выполнял своих обязательств по кредитному договору", – цитирует Ощадбанк издание "Минфин".

Отметим, в "Логистик центр "Скандинавия" входят таможенные лицензионные склады вместимостью 500 тонн, таможенный склад временного хранения площадью 1 023 кв. м. Также есть автомобильный терминал площадью 9 тысяч кв. м на 100 машин с грузоподъемностью 20 тонн.

Склады были залогом под кредит для рыбного бизнеса. Собственник этого бизнеса – экс-владелец банка "Форус" Леонид Юрушев. Кредит оформлялся в 2011 году в Златобанке. Кредит пытались расторгнуть, но ФГВФЛ (Фонд гарантирования вкладов физлиц) признал договор о расторжении ничтожным.

Залоговые склады хотели передать Ощадбанку, но их собственники были против. Уже к тому моменту логистический центр задолжал банку 185,4 млн грн, а суммарно этими складами были обеспечены обязательства перед Златобанком на 364,3 млн грн. Позже "Скандинавию" переименовали в "Логистик центр "Арктика".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: