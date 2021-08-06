Украина каждый год теряет десятки миллиардов из-за "теневого" топлива: в АМКУ назвали цифры
В Украине почти половину цены горючего составляют налоги, посему потери госбюджета от "теневого топлива" составляют примерно 20 млрд грн в год. По данным представителей разных компаний, в 2020-м доля нелегального рынка бензина в нашей стране составляла 25%, ДТ – 19% и автогаза аж 34%.
Об этом пишет пресс-служба АМКУ (Антимонопольный комитет Украины). При этом уже который год к ряду доля нелегального бизнеса на украинском рынке топлива только растет,
Кроме того, результаты борьбы с нечестными участниками рынка непосредственно зависят от комплексной работы министерств и ведомств, заявила глава АМКУ Ольга Пищанская. Например, топливо контролирует Государственная экологическая инспекция, Государственная налоговая служба следит за тем, как уплачиваются налоги.
Ранее сообщалось, что в Украине проверили качество дизельного топлива и бензина А-95 на автозаправочных станциях сетей ОККО, БРСМ, SOCAR, MOTTO, Авантаж 7, WOG и SUNOIL. На двух станциях обнаружили нарушения.
"Также просмотрели показатель соотношения цена-качество. Две сети АЗС имеют проблемы", – сказал специалист. На их АЗС бензин А-95 фактически по всем показателям не соответствовал нормам, также есть проблемы и с качеством дизтоплива.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Одна из главных причин подорожания автогаза в Украине – дефицит ресурса и вызванный им ажиотажный спрос. При этом стоимость сжиженного газа может вырасти еще на 1 грн/л.
Министерство экономики Украины определило среднюю стоимость литра дизтоплива на уровне 22,24 грн. При этом цена бензина теперь составляет 26,86 грн/л.