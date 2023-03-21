В Украине пересчитают цены на мясо: почему и когда будет подорожание

В Украине уже в этом месяце начнут расти цены на мясо – говядину и свинину. Ключевой фактор – сезонный. С конца марта и Пасхи рынок активизируется, поэтому стоимость поднимается.

Видео дня

Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик УКАБ (Украинского клуба аграрного бизнеса) Максим Гопко. В свою очередь говядина будет дорожать постепенно в зависимости от предложения производителей.

Эксперт отмечает, что процесс удорожания уже начался. Во второй половине февраля закупочные цены на живец выросли и вернулись к довоенным.

"Поэтому высока вероятность, что цены еще будут увеличиваться в марте, стабилизировавшись в апреле. Еще одним фактором влияния на стоимость всей мясной продукции являются цены на корма, которые в последние недели начали расти", – сказал Гопка.

В то же время молочные продукты весной хоть и незначительно, но будут дешеветь. Аналитик назвал причину: с повышением температуры расходы для производителей в некоторой степени сокращаются, к тому же, стоимость газа продолжает уменьшаться.

"Это важно для производства молочных продуктов. Поэтому существует вероятность уменьшения цен в большинстве категорий молочных товаров", – подытожил Гопка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украину во время войны из-за границы стали завозить много опасных продуктов, рассказала председатель правления ассоциации "Потребительское доверие" Елена Куликова. При этом распознать такие продукты практически нереально без лабораторного исследования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!