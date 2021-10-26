"Новая почта" мнет и дырявит конверты с документами своих клиентов: что происходит

Клиенты "Новой почты" жалуются, что компания доставляет им документы в поврежденных конвертах. По их словам, те не только помятые, но и порванные – с дырами.

При этом клиенты почтового оператора подчеркивают: документы упаковываются в крепкие картонные конверты, которые очень сложно повредить. В связи с этим они приходят к выводу: "Новая почта" абсолютно не заботится о сохранности доставляемых документов, а ее сотрудники наплевательски относятся к своим обязанностям.

Клиентка "Новой почты" Лиана рассказывает, что важный документ ей был доставлен в конверте с дырой посредине. Кроме того, поврежден был и сам документ.

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"Получила важный для меня бумажный документ в картонном почтовом конверте, который не так-то просто повредить. Однако в "Новой почте", очевидно, работают "настоящие умельцы", потому что картонный конверт был не только помят, но и посередине имел дыру. Сам документ тоже был поврежден в этом месте. Я раньше видела, что с конвертами ваш сервис не очень панькается. Но это уже – перебор!", – рассказала женщина на странице "Новой почты" в Facebook.

При этом она спрашивает компанию, почему та принимает на пересылку документы, если не в состоянии обеспечить их доставку. "Разочаровалась в качестве ваших услуг", – констатирует Лиана.

Другая клиентка "Новой почты" – Ольга – рассказывает, что из полученных 20 конвертов с документами, 1 оказался с дырой посредине. Еще три пришли помятыми.

При этом она подчеркивает: помимо самих конвертов, документы были дополнительно упакованы в канцелярский файл. "Мне трудно представить как должны были переводить/перебрасывать картонный конверт, чтобы при полной упаковке сделать в нем дыру!", – отмечает она на своей Fаcebook-странице.

Кроме того, Ольга обращает внимание на то, что и другие люди, которым пришли аналогичные документы, получили их в поврежденных конвертах. "Если нужно, предоставим контакты людей, которым такие конверты пришли", – подчеркивает она.

Сам же почтовый оператор, по сути, никак не прокомментировал ситуацию. В нем отделались лишь стандартными извинениями под постами обеих клиенток. Которые, кстати, проживают в разных концах Украины (Лиана – в Черкассах, а Ольга – в Ривном), а следовательно, не могут быть адресатами одной доставки.

"Очень досадно, что доставили Вам хлопоты. Обещаем во всем разобраться, чтобы больше не допускать подобных ситуаций", – ответил официальный аккаунт "Новой почты" в Facebook под постом Лианы.

А через несколько часов после этого компания снова обратилась к своей клиентке. На этот раз попросила прислать фотографию поврежденного конверта.

Таким же образом "Новая почта" извинилась и перед Ольгой. "Очень досадно, что возникла такая ситуация", – ответила компания под ее постом и, как и Лиану, попросила предоставить фото поврежденного конверта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Новая почта" запустит свою авиакомпанию. Цель проста: ускорения международной доставки. Перевозчик будет называться Supernova Airlines.