Нефть может обвалиться до $10 за баррель: названы сроки и причина

Цена на нефть может упасть до $10 за баррель к 2050 году, если миру удастся электрифицировать энергетический рынок и достичь целей Парижского соглашения.

Так, в связи с ускоренным переходом к энергетике к 2050 году рынок будет все больше электрифицироваться, вытесняя более "загрязняющие" углеводороды, такие как нефть. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные из отчета компании Wood Mackenzie.

Согласно этому сценарию, спрос на нефть может упасть на 70% по сравнению с текущими уровнями. Прогнозируется, что спрос начнет падать с 2023-го, а затем это снижение быстро ускорится, и в годовом исчислении оно составит около 2 миллионов баррелей в день.

В отчете говорится, что цены на нефть могут пойти на "окончательное снижение", а к 2030 году международный эталонный показатель на нефть марки Brent упадет до $37-42 за баррель. В 2050-м она будет стоить $10-18 за баррель.

Напомним, ранее цены на нефть упали, так как рост числа зараженных на COVID-19 в Индии и других странах вызвал опасения, что более строгие меры по сдерживанию пандемии повлияют на экономическую активность, а также спрос на такие товары, как нефть.

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