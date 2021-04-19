Цены на нефть упали из-за новой вспышки коронавируса
Цены на нефть 19 апреля упали, так как рост числа зараженных на COVID-19 в Индии и других странах вызвал опасения, что более строгие меры по сдерживанию пандемии повлияют на экономическую активность, а также спрос на такие товары, как нефть.
Об этом сообщает Reuters. Так, нефть Brent упала на 17 центов, или 0,3%, до $66,60 за баррель после роста на 6% на прошлой неделе. Нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 10 центов, или 0,2%, до $63,03 за баррель, прибавив на минувшей неделе 6,4%.
За минувшие сутки в Индии зафиксировали рекордное число случаев заражения коронавирусом – 273810, в результате чего общее число случаев заболевания увеличилось до чуть более 15 млн, что сделало страну второй по количеству заражений COVID-19 после США. Там зарегистрировано более 31 млн случаев заражения. Смертность от COVID-19 в Индии выросла на рекордные 1619 человек и составила почти 180000 человек.
Гонконг приостанавливает полеты из Индии, Пакистана и Филиппин с 20 апреля. Кроме того, ежемесячный опрос показал, что в Японии, где было гораздо меньше случаев COVID-19, чем в других ведущих странах, компании ожидают четвертый раунд заражений, многие готовятся к дальнейшему удару по бизнесу.
Импорт нефти в Японию в марте упал на 17% по сравнению с 2020 годом, до 2,5 млн баррелей в день. В США энергетические компании увеличивают количество буровых установок для добычи нефти и природного газа пятую неделю подряд, поскольку более высокие цены на нефть в этом году побудили бурильщиков вернуться на площадку.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Поставки нефти из РФ в Польшу упадут в полтора раза. Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подписала новый контракт с "Роснефтью", в котором предусматривается сокращение объемов поставок нефти в 2022-2023 годах с 5,4-6,6 млн до 3,6 млн тонн.
Цены на нефть эталонных марок выросли до рекордных за последние 13 месяцев показателей.
РФ в январе-феврале 2021 года экспортировала в страны дальнего зарубежья 32,83 млн тонн нефти. Для сравнения, это на 21,6% меньше, чем за такой же период 2020-го.