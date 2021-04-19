Цены на нефть упали из-за новой вспышки коронавируса

Цены на нефть 19 апреля упали, так как рост числа зараженных на COVID-19 в Индии и других странах вызвал опасения, что более строгие меры по сдерживанию пандемии повлияют на экономическую активность, а также спрос на такие товары, как нефть.

Об этом сообщает Reuters. Так, нефть Brent упала на 17 центов, или 0,3%, до $66,60 за баррель после роста на 6% на прошлой неделе. Нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 10 центов, или 0,2%, до $63,03 за баррель, прибавив на минувшей неделе 6,4%.

За минувшие сутки в Индии зафиксировали рекордное число случаев заражения коронавирусом – 273810, в результате чего общее число случаев заболевания увеличилось до чуть более 15 млн, что сделало страну второй по количеству заражений COVID-19 после США. Там зарегистрировано более 31 млн случаев заражения. Смертность от COVID-19 в Индии выросла на рекордные 1619 человек и составила почти 180000 человек.

Гонконг приостанавливает полеты из Индии, Пакистана и Филиппин с 20 апреля. Кроме того, ежемесячный опрос показал, что в Японии, где было гораздо меньше случаев COVID-19, чем в других ведущих странах, компании ожидают четвертый раунд заражений, многие готовятся к дальнейшему удару по бизнесу.

Импорт нефти в Японию в марте упал на 17% по сравнению с 2020 годом, до 2,5 млн баррелей в день. В США энергетические компании увеличивают количество буровых установок для добычи нефти и природного газа пятую неделю подряд, поскольку более высокие цены на нефть в этом году побудили бурильщиков вернуться на площадку.

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