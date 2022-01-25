Налоговая в ручном режиме блокирует возврат НДС на миллиарды гривен: в списке сотни компаний

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов заявил, что Государственная налоговая служба (ГНС) в ручном режиме блокирует возврат налога на добавленную стоимость (НДС) сотням компаний. Их относят к спискам рисковых.

Об этом Холодов, который также является заместителем главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что все происходит в ручном режиме, что является незаконным.

В итоге, подчеркивает политик, бизнесу только в декабре 2021 года не вернули минимум 2 миллиарда гривен.

"С 8 декабря 2021 года центральный офис ГНС рассылает в регионы списки компаний, которые нужно отнести к рисковым и НДС-накладные которых нужно заблокировать. Работают в ручном режиме. Это, конечно же, незаконно", – отметил нардеп.

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По словам Холодова, такие действия приводят к блокировке контрагентов компаний, которые должны теперь вносить на НДС-спецсчет живые деньги. Таким образом, эти живые деньги вынимают из бизнеса.

"Это приводит к торможению экономического роста и увеличению сумм на НДС-счетах", – пояснил он.

В начале января OBOZREVATEL писал, что в Украине физлицам-предпринимателям повысили налоги, однако рост налоговых отчислений будет незначительным.