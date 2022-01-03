В Украине пересчитали налоги "ФОПам": сколько заплатят

В Украине физлица-предприниматели "ФОПы" из-за перерасчета прожиточного минимума и минимальной зарплаты заплатят больше налогов. При этом повышение минималки незначительное и ожидается только в октябре 2022-го, поэтому и рост налоговых отчислений будет незначительным.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Отметим, более существенное нововведение касается регистраторов расчетных операций. Так, с 1 января практически все "ФОПы" должны устанавливать кассовые аппараты или программные РРО. Исключение сделали только для тех предпринимателей, которые работают в селах и не продают подакцизные товары (сигареты, алкоголь).

Многие физлица-предприниматели платят налогов меньше, чем учитель со своей зарплаты. К примеру, с зарплаты в 10 тыс. грн нужно заплатить 1950 грн подоходного налога. А "ФОПы" второй группы платят всего 1300 грн единого налога.

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Какие налоги будут платить предприниматели:

"ФОПы" первой группы – 284 грн единого налога;

"ФОПы" второй группы – 1300 грн единого налога;

"ФОПы" третей группы – 5% дохода или 3% для плательщиков НДС.

что изменится в июле:

"ФОПы" первой группы – единый налоги увеличится с 248 до 260 грн;

в октябре:

"ФОПы" второй группы – единый налог повысят с 1300 до 1340 грн;

с декабря:

"ФОПы" первой группы – единый налоги увеличится с 260 до 268 грн.

А вот отдельные "ФОПы" уже угрожают. Мол, из-за введения прозрачного учета придется повышать цены. И это при том, что на сайте налоговой можно скачать бесплатный программный РРО на мобильный телефон. То есть, не нужно тратиться даже на покупку кассового аппарата.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 7000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.