"Нафтогаз" продал дешевый газ для населения компаниям Фирташа: каждый пятый куб ушел бизнесу

НАК "Нафтогаз" продала дешевое голубое топливо компании предпринимателя Дмитрия Фирташа для того, чтобы она смогла поставлять его населению по низким тарифам. Вместо этого каждый пятый кубометр с наценкой перепродали бизнесу, а не простым семьям.

Об этом в пресс-службе "Нафтогаза" сообщили изданию ЭП. Так, все поставщики газа предоставили своим клиентам годовые тарифы. Чтобы компании смогли их обеспечить, НАК продавал газсбытам голубое топливо по низким ценам.

Однако компания "Йе Энергия" Дмитрия Фирташа получила 6 млрд кубометров по самой низкой цене в 7,2 грн за кубометр, но после 20% от этого объема перепродала бизнесу уже со своей рыночной наценкой. "Такая ошибка привела к тому, что в мае 2021-го более 20% природного газа, который был отпущен газсбытам для снабжения населения по годовым договорам, был перепродан по рыночным ценам", – сообщили в "Нафтогазе".

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Проблема якобы состоит в том, что в подписанном с "Йе Энергия" контракте не говорилось о том, что все голубое топливо, которое получили по ценам как для населения, должны продавать именно населению. Поэтому фактически бизнес Фирташа никаких правил не нарушил.

Отметим, большинство украинских потребителей с 1 мая переведены на годовой тариф на газ и получают эту услугу по фиксированной цене. Месячные же предложения, не смотря на летний сезон, продолжили дорожать и сейчас находятся в диапазоне от 7,99 грн до 15,5 грн за кубометр.

Как ранее писал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады приняло решение списать около 100 млрд грн долгов на рынке газа. В результате "обнулят" долги газсбытов и облгазов Дмитрия Фирташа и теплокоммунэнерго. Использованное голубое топливо при этом оплатят из государственного бюджета: фактически своими налогами за это заплатят все украинцы.