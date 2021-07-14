Монобольшинство решило списать многомиллиардные долги за газ: за них заплатят все украинцы

Монобольшинство Верховной Рады приняло решение списать около 100 млрд грн долгов на рынке газа. В результате "обнулят" долги газсбытов, облгазов и теплокоммунэнерго. Использованное голубое топливо при этом оплатят из государственного бюджета: фактически своими налогами за это заплатят все украинцы.

Это следует из законопроекта №3508-д, который 14 июля во втором чтении приняли 303 голосами (большинство из которых от "Слуги народа"). Чтобы посмотреть поименное голосование, доскролльте новость до конца. Стоит отметить, что большая часть долгов накопилась в компаниях, которые принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу (он контролирует целую сеть облгазов и облгазсбытов).

Против принятие документа выступала и часть экспертного сообщества. Например, в гражданской сети Опора заявили, что перед списанием долгов необходимо провести аудит и разобраться, за что хотят заплатить налогами украинцев.

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Главные минусы законопроекта:

нет аудита той задолженности, которую решили компенсировать из госбюджета;

в долги входят "температурные коэффициенты" и завышенные нормы потребления. При этом температурные коэффициенты ввели в 2017-м, а в облгазы получат компенсацию с 2015-го.

"Газзбыты должны "Нафтогазу" почти 24 миллиарда грн. В совокупности долги отдельно взятого олигарха Фирташа, облгазов и газзбытов, составляют 62 миллиарда гривен перед НАК "Нафтогаз" и "Укртрансэнерго", – добавили представители фракции "Голос".

Как ранее писал OBOZREVATEL, газовые компании Дмитрия Фирташа задолжала десятки миллиардов гривен "Нафтогазу" и оператору ГТС. И пока власти обещают деолигархизацию, вводят санкции против малоизвестных контрабандистов, в Раде решили списать долги скандально известного предпринимателя.