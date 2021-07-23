'Нафтогаз' потребует ввести санкции против 'Северного потока-2'

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украина будет настаивать на необходимости введения санкций против оператора проекта "Северный поток-2". По его словам, Россия использует газопровод, как геополитическую оружие.

"Пока Россия, Путин использует газ, как геополитическое оружие – к тому времени американские санкции без исключений должны быть применены, в частности, по отношению к Nord Stream AG и другим ключевым участникам этого проекта", – отметил Витренко. Об этом пресс-служба "Нафтогаза" сообщила в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, сейчас существует достаточно инструментов, чтобы остановить "Северный поток-2". В частности, чтобы этот газопровод заработал, должен быть сертифицированный по европейским правилам оператор. Затем европейские компании бронируют мощности у этого оператора и могут получать газ через газопровод.

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"Так вот, если оператор газопровода будет под санкциями – а я еще раз подчеркиваю, 100% Nord Stream AG принадлежит "Газпрому", поэтому вполне нормально накладывать санкции на такого оператора, который фактически является геополитическим оружием в руках России – если будут наложены санкции на этого оператора, европейские компании не будут бронировать мощности этого газопровода и не будут получать газ через него", – добавил Витренко.

Председатель правления "Нафтогаза" обратил внимание на значительную поддержку Украины среди американских сенаторов и конгрессменов.

"Они разделяют нашу озабоченность относительно того, что этот проект является реальной угрозой для безопасности Украины. Они разделяют нашу озабоченность относительно того, что этот проект несет коррупцию в Европу, он разделяет Европу", – резюмировал Витренко.

Напомним, что Германия будет использовать свои рычаги влияния для продления транзита газа между Украиной и Россией. Речь идет о продлении договоренностей на срок до 10 лет после его истечения в 2024 году, то есть до 2034 года.

Соответствующее требование к Берлину будет прописано в сделке США и Германии по поводу российского газопровода "Северный поток-2" стоимостью 11 миллиардов долларов. Документ предусматривает механизм введения санкций и других ограничительных мер, если Россия попытается использовать газопровод в качестве оружия против Украины.

В частности, именно Берлин должен будет ввести санкции, если Москва начнет использовать газопровод для давления на Киев. Одновременно с этим Германия обязана настаивать на принятии ограничительных мер на европейском уровне, включая санкции для ограничения экспорта энергоносителей из России.

Также представитель Государственного департамента Соединенных Штатов заявил, что газ по "Северному потоку-2" после завершения строительства пойдет не сразу. Для начала работы трубопровода необходимы дополнительные шаги.

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