'Нафтогаз' озвучил требования к сертификации 'Северного потока-2'

Главное условие сертификации "Северного потока-2" – разблокирование доступа покупателей из ЕС к покупке газа на восточной границе Украины. Обеспечение свободного доступа только к российскому газопроводу без разблокировки украинского транзитного маршрута противоречило бы принципу солидарности.

"Большая дипломатическая победа Украины, что в совместном заявлении США и Германии есть прямая ссылка – "Северный поток-2" должен соответствовать духу и слову Третьего энергопакета ЕС, иначе он не может быть сертифицированным, не может реально заработать", – заявил глава правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

По его словам, прямыми требованиями Третьего энергопакета является отделение оператора газопровода от воздействий "Газпрома" и России.

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"Нельзя обеспечить доступ третьих сторон только к "Северному потоку-2". Потому что тогда он станет как раз привилегированным по сравнению с другими газопроводами, идущими из России в Европу – например, через Украину", – подчеркнул Витренко.

Глава "Нафтогаза" также добавил, что Украина в переговорах по газопроводу не требует политических гарантий, а требует твердого выполнения законодательства.

Напомним, российский "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на октябрь. Отметим, в сентябре российская компания забронировала лишь 4,3% из всех предложенных мощностей. А это в свою очередь лишь 0,65 млн куб. м. в сутки или 19,5 млн куб. м на весь месяц.

Из России в Европейский Союз можно транспортировать примерно вдвое больше газа через Украину. Однако Кремль применяет тактику давления в этом вопросе.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что для Германии и всей Европы игнорировать роль "Газпрома" в сегодняшнем "газовом кризисе" было бы серьезной ошибкой.

Европейские страны столкнулись с резким скачком цен на энергоносители, так как стоимость природного газа и электроэнергии взлетела до рекордного уровня. При этом цены могут вырасти еще больше, а всю Европу ждет очень трудная зима.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, польская нефтегазовая госкомпания PGNiG будет принимать участие в сертификации газопровода "Северный поток-2", но не будет иметь право вето. При этом будет возможность привести свои аргументы в ходе процедуры.