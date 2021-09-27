Россия может транспортировать вдвое больше газа через Украину: 'Оператор ГТС' обратился к Германии

Из России в Европейский Союз можно транспортировать примерно вдвое больше газа через Украину. Однако Кремль применяет тактику давления в этом вопросе.

"Которую можно охарактеризовать лишь как шантаж, чтобы протолкнуть проект "Северный поток-2" на финишную прямую", – заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. Об этом сообщает пресс-служба компании на Facebook.

По его словам, для Германии и всей Европы игнорировать роль "Газпрома" в сегодняшнем "газовом кризисе" было бы серьезной ошибкой.

Представители "Оператора ГТС Украины" отметили, что цены на европейские газовые фьючерсы за последние два месяца выросли вдвое, а затем снова выросли из-за новости о том, что "Газпром" не забронировал транзитные мощности, предложенные на аукционе в октябре.

Видео дня

"Газпром" не нарушает никаких правил и выполняет свои договорные обязательства, но последствия его решений влияют на европейскую промышленность и на рядовых потребителей газа", – резюмировали в компании.

Напомним, российский "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину на октябрь. Отметим, в сентябре российская компания забронировала лишь 4,3% из всех предложенных мощностей. А это в свою очередь лишь 0,65 млн куб. м в сутки или 19,5 млн куб. м на весь месяц.

Европейские страны столкнулись с резким скачком цен на энергоносители, так как стоимость природного газа и электроэнергии взлетела до рекордного уровня. При этом цены могут вырасти еще больше, а всю Европу ждет очень трудная зима.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что цена газа на мировых рынках меняется практически ежедневно. Это вызывает трудности при подготовке к новому отопительному сезону в Украине.