В Украине ограничат цену на газ для хлебопекарей: в СМИ назвали стоимость и сроки

В Кабинете министров планируют ограничить цену на газ собственной добычи для украинских предприятий по производству хлеба на уровне 25 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Также могут установить ограничение, согласно которому торговая надбавка не должна превышать 1%. Хлеб стал одним из продуктов-рекордсменов по подорожанию в 2021-м – более 15%, а главной причиной является именно рост цен на газ.

Ограничения, как планируют власти, будут введены на время карантина, но не дольше, чем до 31 марта 2022 года. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на проект постановления. Официально документ еще не опубликован.

Правительство предлагает установить, что стоимость газа определяется каждый месяц как среднеарифметическое значение котировок на биржах. Однако она должна составлять не более 25 тыс. грн за тысячу кубов (с учетом НДС).

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Отметим, хлеб стал одним из рекордсменом по подорожанию среди продуктов в Украине – более чем на 15% за год. Несмотря на рекордные урожаи, продукт продолжит расти в цене. Причина – дорогой газ, а также экспортная ориентация отрасли.

Цены на газ в Европе взлетели, из-за чего сильно страдает украинская промышленность, которая платит за энергоносители по европейским ценам. Следовательно, растет и стоимость многих продуктов питания в стране. Но в отличии от стран еврорегиона, в Украине власти только начали разрабатывать механизмы для стабилизации цен. В то же время в Европе компаниям и разным производствам правительства помогают различными способами, будь то финансирование или различные дотации.

Представители энергоотрасли в Великобритании предупредили, что страна столкнулась с углубляющимся национальным кризисом после того, как цены на газ взлетели. Эксперты говорят, что к этому привело то, что Россия не наращивает поставки топлива в Европу.

При этом британское правительство уже финансирует компанию Bulb (седьмой по величине поставщик энергии в стране) в рамках специального админпроцесса. В сентябре власти также вмешались, чтобы профинансировать владельца двух ключевых заводов по производству удобрений.

Ранее сообщалось, что в Украине новогодний стол в 2021 году подорожает минимум на 20%, если сравнивать с 2020-м. Так, украинская семья из четырех человек заплатит примерно 2 тыс. грн. Как отметил замглавы ВАР (Всеукраинская Аграрная Рада) Денис Марчук, на четверть взлетела стоимость курятины за год.

"Будут дорожать также овощи, поскольку для хранения в хранилищах используется немало энергоресурсов – газа и электроэнергии. Собственно, резкий скачок цен на энергоносители – газа в 10 раз – и является основной причиной роста стоимости продуктов", – сказал Марчук.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине с ноября по декабрь 2021 года изменились цены на цитрусовые. Так, с наступлением декабря стоимость стала стремительно снижаться. К примеру, уже в середине месяца апельсины стоили примерно 32,93 грн/кг, хотя в ноябре их можно было купить за 41,40 грн.