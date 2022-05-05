McDonald’s по всей Украине не откроется до конца войны

Рестораны быстрого питания McDonald’s не будут работать ни в одной из областей Украины, пока не закончится война. При этом все сотрудники продолжат получать зарплаты.

Несмотря на то, что многие заведения общепита в Украине восстанавливают работу, McDonald’s не может этого сделать. Заведения сети будут оставаться закрытыми по всей стране, "пока будут сохраняться угрозы атак", заявила компания в ответ на запрос Zaxid.net.

Такое требование продиктовано внутренними протоколам безопасности сети, объяснял ранее в Twitter один из сотрудников украинского McDonald’s. Если бы украинские рестораны работали по франшизе, часть из них можно было бы открыть, например, в западных областях. Однако для заведений глобальной сети это невозможно, объяснял сотрудник.

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"Наш украинский McDonald’s – глобальная сеть, головной офис находится в Америке... Мы тоже уже хотим открыться, но из-за безопасности мы не можем это сделать... Это обратная сторона медали глобала. У нас есть правила, и когда война мы не можем работать. Будь мы франшизой как KFC, то смогли бы открыться где-то. Внутри компании были размышления на этот счет, но не смогли договориться с глобалом", – объяснил сотрудник сети.

В McDonald’s напомнили, что занимаются гуманитарной помощью. А все продукты, хранившиеся в ресторанах сети, были переданы в гуманитарные штабы.

Как сообщал OBOZREVATEL, McDonald's в начала марта решил закрыть все свои рестораны в России. Речь идет о 850 заведениях быстрого питания. 62 тыс. россиян, которые работают на предприятии, продолжат получать свои зарплаты до окончательного решения о судьбе сети в РФ.