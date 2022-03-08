McDonald's закроет все 850 ресторанов в России

McDonald's закроет все свои рестораны в России. Речь идет о 850 заведениях быстрого питания. 62 тыс. россиян, которые работают на предприятии, продолжат получать свои зарплаты до окончательного решения о судьбе сети в РФ.

О таком решении говорится на официальном сайте McDonald's. Отметим, из-за отказа остановить свою работу в РФ компания сталкивалась с осуждениям в мировых СМИ и получала репутационный ущерб. К примеру, американское издание CNBC сообщило, что компания закрывает рестораны "только почти через две недели после вторжения Путинских войск в Украину".

Вероятно, находясь под давлением и опасаясь бойкота компания вынуждена была приостановить работу. В официальном же письме говорится, что McDonald's оказала поддержку всем своим сотрудникам в Украине, в том числе и предоставив им аналогичную работу в Польше, также пожертвовали средства на поддержку украинцев через Международный Комитет Красного Креста.

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"И каждый день мы обслуживаем миллионы российских клиентов, которые рассчитывают на McDonald’s. За более чем тридцать лет работы McDonald’s в России мы стали важной частью 850 сообществ, в которых мы работаем. В то же время наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие в Украине", – отметили в компании.

К слову, около 98% продуктов, которые использовала компания, российского происхождения. Как минимум уже сейчас они потеряют свою прибыль. Также под вопросом оказались и 62 тыс. рабочих мест. Если сеть примет решение вовсе уйти из РФ, то россияне потеряют свои зарплаты.