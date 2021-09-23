Лещенко вернули в "Укрзалізницю" спустя день после увольнения, – Береза

Сергей Лещенко снова стал членом наблюдательного совета "Укрзалізниці" (УЗ). С момента увольнения Лещенко с этой должности прошел всего один день. Возвращение Лещенко в УЗ произошло по инициативе министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Кроме Лещенко, в набсовет "Укрзалізниці" был включен Давид Ламджария. Об этом говорится в документе, копию которого разместил экс-нардеп Борислав Береза на своей странице в Facebook. OBOZREVATEL уже обратился за комментариями в пресс-службу "Укрзалізниці", а также в Министерство инфраструктуры. Никто из них не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию. Сам Сергей Лещенко не ответил на звонки журналистов.

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Впервые Лещенко присоединился к команде "Укрзалізниці" в декабре 2019 года. 20 июня 2021 года Кабмин продлил контракт с Лещенко. Срок действия того договора составлял три месяца.

По истечении этого срока, 22 сентября, Кабинет министров принял решение не продлевать контракт с Лещенко. Вместе с ним были уволены глава набсовета "Укрзалізниці" Шевка Аджунер и другие члены набсовета – Сергей Андреас Матье и Олег Журавлев.

Состав набсовета, в который вошел Лещенко, был сформирован в середине 2018 года. Целью стало повышение прозрачности работы "Укрзалізниці". Но, несмотря на привлечение независимых наблюдателей, коррупционные скандалы в УЗ не прекратились.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" продолжает работать без постоянного руководителя: