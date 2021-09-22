Лещенко с другими членами набсовета "Укрзалізниці" остался без работы: Кабмин принял решение

Кабинет министров принял решение не продлевать контракт с главой набсовета "Укрзалізниці" Шевкой Аджунером, а также его членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым.

Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте компании. Глава набсовета занимал свою должность с июня 2018-го, Лещенко присоединился к команде в декабре 2019-го, Матье – с июня 2018-го, а Журавлев – в конце 2019-го.

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Отметим, контракт с членами Набсовета продлили на три месяца для того, чтобы провести конкурс на нового главу компании (Ивана Юрика решили уволить). При этом собеседники OBOZREVATEL в Кабмине говорят: работой набсовета были не довольны уже давно. Мол, они допустили выплату долга перед российским Сбербанком без каких-либо переговоров, в то время как другие компании добивались более выгодных условий и скидок. Долг образовался из-за захвата донецкого филиала УЗ.

"Работу наблюдательного совета продлили на три месяца, хотя он уже должен был быть в отставке. Очень долго вели переговоры, разговаривали с послами европейских стран. Задача была уволить Юрика, но не так, как получилось с "Нафтогазом" и Андреем Коболевым, когда начались разговоры о незаконности. Был даже вариант назначить главой УЗ министра Александра Кубракова", – рассказывают собеседники.

В законе прописано: что министр после своего увольнения не может работать на предприятиях, на которые имел влияние (именно из-за этого закона НАПК считает, что бывший и.о. министра энергетики Юрий Витренко не может возглавлять "Нафтогаз"). Однако закон не запрещает одновременно работать и министром, и главой предприятия. От этой идеи также отказались, чтобы не вызывать споров среди западных партнеров.

Напомним, с 15 апреля по 25 августа 2021 года временным главой УЗ был Иван Юрик. 9 августа он подал в отставку, и его место занял Александр Камышин.

Камышин пробудет на должности и.о. руководителя "Укрзалізниці" не дольше чем до 31 декабря 2021 года. Если постоянного главу компании выберут раньше, то и Камышин уйдет раньше.

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