Куда опасно вкладывать деньги: Нацкомиссия обновила список компаний

Еще 7 инвестиционных проектов вошли в список ненадежных. Таким образом по состоянию на 27 октября их общая численность составляет 90.

По словам члена Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Ираклия Барамии, эти компании попали в список ненадежных, поскольку соответствуют признакам фиктивности инвестиционного проекта. Ими являются:

EverFX;

Freshforex;

Royal Trust Group;

GTTC TRADE;

FINVESTING;

TRADING GLOBAL;

LimeFX.

"Комиссия обращает внимание на неблагонадежность этих финансовых проектов", – говорится в сообщении НКЦБФР. С полным перечнем ненадежных инвестиционных проектов можно ознакомится здесь.

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НКЦБФР выделило 10 признаков фиктивности инвестпроектов. Ими являются:

большой процент гарантированной доходности;

отсутствие соответствующих разрешений и лицензий;

агрессивный маркетинг;

отсутствие физического офиса;

отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций;

отсутствие аккредитации инвестора;

подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;

отсутствие подписанных документов;

настойчивое предложение привлекать друзей;

сокрытие права собственности.

"Наличие хотя бы нескольких из них уже должно стать для инвестора причиной более тщательно отнестись к анализу рекламных обещаний. А также более осторожно подойти к инвестированию своих денег", – предостерегает НКЦБФР.

Самой доходной инвестицией в роскошь за год признали коллекционное вино. При этом годом ранее лидерами рейтинга были редкие бутылки Scotch и сумки Hermès.

Соответствующие данные были опубликованы в Рейтинге инвестиционной привлекательности предметов роскоши Knight Frank (KFLII) за июнь прошлого года – июнь 2021-го. Отмечается, что цены на вино инвестиционного класса за этот период выросли на 13%.

Эксперт KFLII Ник Мартин, который коллекционирует вина, отметил: большой интерес у инвесторов привлекают особые урожаи. Прежде всего речь идет о Бордо 1996 и 2000 годов, у которых выгодное соотношение цены и качества.

Президент Эстонии в 2016–2021 годах Керсти Кальюлайд заявила, что не советует своим гражданам инвестировать деньги в Украину, так как они могут потерять инвестиции. По ее словам, бизнес не может чувствовать себя в безопасности, а решение судов не выполняются.

"Я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда. Ибо вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество", – сказала Кальюлайд в интервью "Европейской правде".

Для того, чтобы увеличить количество внешних инвестиций, добавила политик, нужно создать безопасные условия работы для бизнеса, когда будет работать правосудие и нельзя будет незаконно завладеть бизнесом, имуществом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мошенники крадут у украинцев деньги при покупке дров. Так, в Киевской области граждане заказали дрова и сразу же оплатили товар. В итоге остались без денег и без дров. Объявление мошенников нашли в Интернете, а в целом за товар отдали 4200 грн.