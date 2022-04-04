Крупнейший банк принял решение немедленно остановить финансирование России

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение немедленно остановить финансирование России и Беларуси. Также страны больше не смогут получать экспертизу от финучреждения. Такое решение приняли на фоне вскрывшихся военных преступлений россиян в украинском городе Буча.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ЕБРР. "Доступ Российской Федерации и Беларуси к ресурсам Банка должен быть официально приостановлен с немедленным вступлением в силу. Это означает, что ни в одной из стран не может быть нового финансирования проектов или деятельности по техническому сотрудничеству", – говорится в сообщении.

ЕБРР уже объявил, что находится в процессе закрытия своих представительств в Москве и Минске. Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо сказала: "Грустно, что мы пришли к этому моменту после стольких лет сотрудничества и деятельности в обеих странах. Однако война против Украины, которую ведет Россия, не оставила нам иного выбора, кроме как выразить свое осуждение не только на словах", – говорится в сообщении.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, Россию из-за ее нападения на Украину в 2022 году ждет падение экономики на 10%, а в 2023-м – нулевая динамика. Тем не менее, прогнозы будут регулярно обновляться, ведь каждый новый пакет санкций против РФ может ухудшить ситуацию.

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