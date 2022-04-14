Крупная испанская сеть отелей RIU перестала заселять туристов из России

Отели испанской сети RIU отказываются селить российских туристов. Уже известно про такие отказы в ОАЭ, Доминикане, на Мальдивах и Шри-Ланке.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Отмечается: сеть уже даже закрыла доступ к своему сайту из России.

"Отели сети RIU перестают работать с российским рынком. С 13 апреля и до дальнейшего уведомления новые бронирования приниматься не будут", – говорится в сообщении.

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А вот Турция планирует создать авиакомпанию для чартерной перевозки российских туристов на свои курорты. Это станет частью разработанного властями страны плана по привлечению туристов из РФ.

Согласно ему, самолеты новой авиакомпании будут выполнять рейсы только между городами России и курортами Турции. Базироваться же авиакомпания будет в популярном среди туристов городе Анталья.

"Обострение конфликта между Россией и Украиной привело к проблемам в туристическом секторе Турции, поскольку оба рынка были очень важны для бизнеса. Минкультуры и туризма, Минтранс, а также министерство казначейства и финансов в сложившейся ситуации утвердили трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из РФ. В том числе речь идет о создании в ближайшее время новой авиакомпании", – сообщают турецкие СМИ.

При этом подчеркивается: с помощью этой авиакомпании турецкие власти надеются дополнительно привлечь 1 млн российских туристов. А с учетом рейсов других перевозчиков, "по мнению властей, в Турцию удастся привлечь не менее 2 млн путешественников из России".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что испанский город Фуэнтес-де-Андалусия будет переименован в Украину во время Страстной недели. На такой шаг местные власти пошли в знак солидарности с украинцами из-за военного вторжения РФ.