Турция создаст специальную авиакомпанию, чтобы возить россиян на свои курорты в условиях санкций – СМИ

Турция планирует создать авиакомпанию для чартерной перевозки российских туристов на свои курорты. Это станет частью разработанного властями страны плана по привлечению туристов из РФ. Согласно ему, самолеты новой авиакомпании будут выполнять рейсы только между городами России и курортами Турции.

Об этом сообщает газета Sabah. Отмечается: базироваться авиакомпания будет в популярном среди туристов городе Анталья.

"Обострение конфликта между Россией и Украиной привело к проблемам в туристическом секторе Турции, поскольку оба рынка были очень важны для бизнеса. Минкультуры и туризма, Минтранс, а также министерство казначейства и финансов в сложившейся ситуации утвердили трехэтапную дорожную карту для привлечения туристов из РФ. В том числе речь идет о создании в ближайшее время новой авиакомпании", – пишет издание.

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При этом подчеркивается: с помощью этой авиакомпании турецкие власти надеются дополнительно привлечь 1 млн российских туристов. А с учетом рейсов других перевозчиков, "по мнению властей, в Турцию удастся привлечь не менее 2 млн путешественников из России".

В то же время, бизнесмены из страны-террориста придумали, как можно обойти санкции, введенные многими странами мира против РФ. Огромное количество российских компаний переехало в Турцию, которая, несмотря на войну в Украине, не ввела санкции в отношении агрессора.

Кроме того, российские фирмы, которые не могут покупать товары у западных компаний, обращаются за помощью в этом к турецким. В частности, россияне проявляют интерес к:

готовой одежде;

текстилю;

легкой промышленности;

продуктам питания;

автомобильным запчастям.

Как сообщал OBOZREVATEL, Турция пригласила к себе российских олигархов, которые попали под санкции Запада. Миллиардерам из России предлагают вести любой бизнес, однако при условии "соблюдения международного права".